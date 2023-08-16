Geely и IT-гигант Baidu представили новый автобренд

Автопроизводитель Geely и китайский IT-гигант Baidu основали новый бренд JI YUE. Об этом говорится в сообщении автокомпании, которое поступило «Газете.Ru».

© JI YUE

Под новым брендом обе компании займутся разработкой интеллектуальных технологий премиум-класса, в том числе автомобилей. Первой машиной JI YUE станет модель 01, дебют которой состоится в IV квартале 2023 года. Также JI YUE планирует создать собственную сеть зарядных станций для электромобилей в Китае.

JI YUE 01 будет построен на модульной платформе для электромобилей Sustainable Experience Architecture (SEA) компании Geely. Baidu займется разработкой технологий искусственного интеллекта и автономного вождения для электрокара. Другие подробности о новинке не сообщаются.