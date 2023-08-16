Kia покажет два новых электрокара

Для Недели автомобилей в калифорнийском городе Монтерей южнокорейская марка Kia приготовила две новинки, которые представит в пятницу, 18 августа. Публике вживую покажут недавно дебютировавший трехрядный электрокроссовер EV9, а вместе с флагманом свет увидит особая версия «младшего» EV6 с эксклюзивным оформлением кузова и салона. Последняя получит лимитированный тираж — будет выпущена всего тысяча экземпляров.

© Kia

Все посетители стенда Kia смогут увидеть и испытать большой электрический кроссовер EV9 — флагман долгосрочной стратегии бренда Plan S, ориентированной на экологичную мобильность. EV9 был представлен в марте 2023 года. Его самая дальнобойная версия способна проехать без подзарядки 541 километр, а топовая установка с двумя электродвигателями выдает 385 лошадиных сил, обеспечивая 5,3-секундный разгон с места до «сотни». Будет вариант и мощнее: в 2025 году появится версия GT, которой прочат 585 сил.

В списке оснащения EV9 — позволяющий убирать руки с руля автопилот третьего уровня и другие электронные помощники, 10 подушек безопасности и 12,3-дюймовые экраны.

Что касается «дизайнерского» EV6, то ему обещаны уникальные цветовые решения интерьера и экстерьера, а также лимит в тысячу экземпляров. Другие подробности будут раскрыты уже на мероприятии.