В Санкт-Петербурге вернули на линии автобусы МАЗ после отзыва из-за пожаров

«Пассажиравтотранс» вернул в эксплуатацию автобусы Минского автомобильного завода (МАЗ), которые ранее были отозваны из-за пожаров. Об этом сообщила пресс-служба петербургского предприятия.
Специалисты МАЗа доработали автобусы для исключения случаев потенциальных возгораний, говорится в сообщении. В качестве дополнительной меры представители завода ежедневно контролируют техническое состояние работающих на маршрутах машин.
«По каждой машине производителем составлен акт, который гарантирует ее безопасность и дает возможность допуска к эксплуатации. Автобусы, на которых подтверждено отсутствие замечаний, выходят на линию», — рассказали на предприятии.
В начале августа «Пассажиравтотранс» объявил об отзыве 137 автобусов «МАЗ-203047», которые поступили в Петербург по контрактам 2022 года, из-за риска возгорания. На предприятии заявили, что в рамках новых договоров на закупку автобусов, заключенных предприятием в 2023 году, машины не будут приняты на баланс «Пассажиравтотранса» до устранения замечаний.
Для устранения проблем с автобусами на предприятии создали комиссию с представителями МАЗ, выявление причин возгорания автобусов также вела уполномоченная служба МЧС и испытательная пожарная лаборатория по Петербургу.
О том, что за последний год пожары в автобусах Санкт-Петербурга приобрели массовый характер, «Газета.Ru» написала 13 июля, обратившись в Росстандарт и к производителям автобусов. После этого об отзыве партии своих автобусов объявил «Волгабас».