В Санкт-Петербурге вернули на линии автобусы МАЗ после отзыва из-за пожаров

«Пассажиравтотранс» вернул в эксплуатацию автобусы Минского автомобильного завода (МАЗ), которые ранее были отозваны из-за пожаров. Об этом сообщила пресс-служба петербургского предприятия.

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Специалисты МАЗа доработали автобусы для исключения случаев потенциальных возгораний, говорится в сообщении. В качестве дополнительной меры представители завода ежедневно контролируют техническое состояние работающих на маршрутах машин.

«По каждой машине производителем составлен акт, который гарантирует ее безопасность и дает возможность допуска к эксплуатации. Автобусы, на которых подтверждено отсутствие замечаний, выходят на линию», — рассказали на предприятии.

В начале августа «Пассажиравтотранс» объявил об отзыве 137 автобусов «МАЗ-203047», которые поступили в Петербург по контрактам 2022 года, из-за риска возгорания. На предприятии заявили, что в рамках новых договоров на закупку автобусов, заключенных предприятием в 2023 году, машины не будут приняты на баланс «Пассажиравтотранса» до устранения замечаний.

Для устранения проблем с автобусами на предприятии создали комиссию с представителями МАЗ, выявление причин возгорания автобусов также вела уполномоченная служба МЧС и испытательная пожарная лаборатория по Петербургу.