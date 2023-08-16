Mitsubishi прекратит выпуск хетчбэков и седанов Mirage

Японская компания Mitsubishi планирует в 2025 году прекратить выпуск хетчбэков и седанов Mirage. Об этом сообщает motor1.com. Модель представлена на американском рынке.

По данным издания, завершение выпуска Mitsubishi Mirage напрямую связано с отсутствием интереса покупателей к машине. В 2022 году продажи модели в США снизились на 31%, а в первой половине 2023 года упали на 44%.