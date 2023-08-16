Mitsubishi прекратит выпуск хетчбэков и седанов Mirage

Японская компания Mitsubishi планирует в 2025 году прекратить выпуск хетчбэков и седанов Mirage. Об этом сообщает motor1.com. Модель представлена на американском рынке.
По данным издания, завершение выпуска Mitsubishi Mirage напрямую связано с отсутствием интереса покупателей к машине. В 2022 году продажи модели в США снизились на 31%, а в первой половине 2023 года упали на 44%.
В модельном ряду Mitsubishi модель Mirage выполняет роль машины начального уровня. Стоимость хетчбэка в США составляет $16 245 (1,6 млн рублей), а седана — $17 245 (1,7 млн рублей).
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