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Buick GL8 Century получил базовую версию со своим дизайном: проще, но всё равно дорого

Впрочем, даже самый дешевый минивэн имеет довольно внушительный список оборудования. Мотор же един для всех версий Century.

Новый минивэн Buick получил базовую версию попроще, но всё равно дорого
© Buick

Серийный новый вэн Buick дебютировал в Китае под конец прошлого года. Изначально MPV позиционировали в качестве GL8 четвертого поколения, коим он в принципе и является. Но затем бренд решил продвигать новинку как отдельную модель: для этого для нее возродили имя Century (прежде использовалось для легковушек), хотя индекс GL8 все же красуется на корме. Минивэн стартовал с роскошных версий Avenir с шести- и четырехместным салоном (для второго исполнения предусмотрена перегородка с «телевизором»), а в июне года нынешнего у него наконец появился семиместный вариант – но тоже в богатой комплектации. И только сейчас на китайский рынок выходит базовый Buick Century. Ну и напомним, что предыдущие вэны GL8 в Поднебесной до сих пор в строю, причем их не забывают регулярно обновлять.

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Самый дешевый Century отличился дизайном экстерьера: вместо «клыкастой» головной оптики у него диодные фары привычной формы, задние фонари тоже лишены дополнительных вертикальных секций, плюс базовому минивэну достались иные бамперы и радиаторная решетка с горизонтальными полосками. Такому MPV положены 18-дюймовые колеса, тогда как остальные версии «стоят» на 19-дюймовых. Габариты едины для всех модификаций, за исключением высоты: длина – 5230 мм, ширина – 1980 мм, расстояние между осями – 3130 мм. Высота «простого» Buick Century – 1864 мм, прочих версий – 1867 мм.

Базовый Buick Century

Базовый MPV имеет исключительно семиместный салон, кресла установлены по схеме 2+2+3. В целом внутри такой Century повторил трехрядные версии Avenir, разве что материалы отделки стали проще. Да и список оборудования остался внушительным, несмотря на звание начальной версии.

Перед водителем – единое табло, под центральными дефлекторами обдува есть панель с «горячими» физическими кнопками (настройки трехзонного климат-контроля встроены в мультимедиа), а за управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок. Кресла второго ряда – с выдвижными подставками для ног, вентиляцией, подогревом, функцией массажа и памятью настроек.

Базовый Buick Century

В арсенале «простого» Buick Century также значатся система активного шумоподавления, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.

Техника такая же, как у Century Avenir: бензиновая двухлитровая турбочетверка мощностью 237 л.с. (305 Нм), которая дополнена 48-вольтовым стартер-генератором; двигатель сочетается с девятиступенчатым автоматом.

Цена базового минивэна Century – 64 300 долларов, самая доступная версия Avenir стоит 71 100 долларов, а четырехместный роскошный вэн обойдется минимум в 94 400 долларов. Для сравнения, Buick GL8 предыдущего, третьего поколения стоит от 43 500 долларов, «второй» MPV – от 31 900 долларов.

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