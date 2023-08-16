Aston Martin позаимствовал сиденья у Geely

Aston Martin решил использовать в своих новых автомобилях определенные компоненты, произведенные китайской автомобильной компанией Geely, сообщил в интервью технический директор компании Роберто Федели. Он поспешил добавить, что среди них не будет критических деталей — в основном только сиденья и компоненты ОВиК.

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По словам Федели, компания прилагает серьезные усилия для ускорения работы над новыми автомобилями при одновременном сокращении расходов по всем направлениям. Один из наиболее жизнеспособных способов сделать это — использовать готовые компоненты, предоставленные третьими сторонами. Прогнозы Aston Martin показали, что партнерство с Geely может сократить текущий список поставщиков компании, от которых она зависит, на 30%.