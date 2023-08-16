С 1 августа в России подорожали автомобили 13 марок

С 1 по 15 августа на фоне вступления в силу новых ставок утилизационного сбора сразу 13 автокомпаний подняли цены на автомобили в России. Такого масштабного повышения цен на было с мая 2022 года, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Сильнее всего выросли цены на автомобили «Москвич» (более чем на 10%), прибавка составила 228-392 тыс. рублей. Несколько марок также повысили цены на весь модельный ряд. Автомобили Chery подорожали на 60 тыс. рублей (от 1,2% до 2,9%). Компании BAIC и Kaiyi подняли цены в среднем на 4%, автомобили Omoda стали дороже на 1,6% — 2,3%, а FAW – на 1,6% — 7%.