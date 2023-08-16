Компания Toyota отзывает более 150 тысяч пожароопасных пикапов. Как пишет CBS, кампания затронула 168 тысяч недавно выпущенных пикапов Toyota Tundra и бензоэлектрических Tundra Hybrid, проданных в США. На машинах 2022 и 2023 годов пластиковая топливная трубка может сместиться и начать контактировать с тормозной магистралью. В результате образуется трение и возникает риск утечки топлива, а в худшем случае — возгорания.

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Устранить опасную неисправность Toyota планирует заменой стандартного топливной трубки на «усиленную», говорится в письме производителя. Однако пока у него не хватает запчастей для ремонта тысяч пикапов, а потому некоторым владельцам предложат временно установить другие защитные материалы на имеющиеся трубки.

Массовую рассылку уведомлений о дефекте с приглашениями в сервис Toyota планирует разослать к началу октября. Вероятно, к тому времени она подготовит нужное количество более прочных трубок.