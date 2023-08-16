FAW представит трехметровый городской хетчбэк

Городской хетчбэк FAW Bestune Xiaoma готов к выходу на китайский рынок
Китайский автоконцерн FAW готовится представить серийную версию автомобиля Bestune Xiaoma. Об этом сообщает carnewschina.com.
Особенность машины в том, что ее длина составляет всего 3000 мм при колесной базе 1953 мм. Снаряженная масса — 685 кг. Модель представляет собой трехдверный хетчбэк, в салоне которого могут разместиться четыре пассажира.
Автомобиль оборудован электромотором компании Shuanglin, которая также поставляет силовые агрегаты Chery. Мощность мотора составляет 27 л.с. Максимальная скорость составляет 100 км/час.
Продажи FAW Bestune Xiaoma на китайском рынке начнутся до конца 2023 года. Стоимость автомобиля не называется.
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