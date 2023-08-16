Назван китайский автомобиль, который не теряет в цене
Китайские автомобили за два года не теряют в стоимости. Самым ликвидным трехлетним "китайцем" стал Cherry Tiggo 4, свидетельствуют данные "Авто.ру".
По данным сервиса, стоимость китайского автопрома значительно выросла за прошедшие три года, и многие модели из Поднебесной несильно уступают конкурентам по динамике цен.
В лидеры роста среди китайцев кроме Chery Tiggo 4 вошли Changan CS35PLUS, Changan CS75, а также Geely - Atlas и Coolray, которые одинаково выросли в цене, на 128% за прошедшие три года.
"Почти все модели в нашем рейтинге до сих пор представлены в салонах официальных дилеров. Как результат, остаточная стоимость трехлетних китайских машин не уступает европейским конкурентам", - отметил руководитель группы исследований и клиентской аналитики "Авто.ру" Алексей Муханов.