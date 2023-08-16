Назван китайский автомобиль, который не теряет в цене

Китайские автомобили за два года не теряют в стоимости. Самым ликвидным трехлетним "китайцем" стал Cherry Tiggo 4, свидетельствуют данные "Авто.ру".

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По данным сервиса, стоимость китайского автопрома значительно выросла за прошедшие три года, и многие модели из Поднебесной несильно уступают конкурентам по динамике цен.

В лидеры роста среди китайцев кроме Chery Tiggo 4 вошли Changan CS35PLUS, Changan CS75, а также Geely - Atlas и Coolray, которые одинаково выросли в цене, на 128% за прошедшие три года.