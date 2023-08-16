На руле ряда моделей Tesla выявили дефект - ярко выраженную складку. Ее можно увидеть в Model X , Model S, Model 3 или Model Y, сообщает Carbuzz.com.

Эти волнистые линии прозвали «Червь Тесла». Они образовались между буквами L и A. В публикации говорится, что эта складка - трещина в корпусе подушки безопасности.

Carbuzz

Ранее водители Tesla обнаружили, что обивка в их автомобилях начала деформироваться. В частности, один из них заявил, что его сиденье, сделанное из веганской кожи, плавится.

Компания перешла на искусственный вид кожи, чтобы сделать автомобили еще более экологичными. Недавно производитель обновил веганскую кожу, заявив, что она очень мягкая, устойчивая к царапинам, пятнам и воде. Однако один из владельцев машины Tesla обнаружил, что «веганский» интерьер начал терять вид. Обивка начала отходить на нижней части спинки.