Страховщики назвали регионы с самыми аккуратными водителями

Самая большая доля автовладельцев с максимальной скидкой за безаварийную езду по ОСАГО зафиксирована в Москве, а минимальная — в Чеченской республике. Об этом сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА) со ссылкой на данные рэнкинга регионов за период с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года.

© Depositphotos

Максимальную скидку на полис за безаварийное вождение получают водители, которые в течение десяти лет не становились виновниками ДТП. Больше всего таких водителей в Москве (45%), Московской области и Санкт-Петербурге (по 41%), Ленинградской области (39%) и Новосибирской области (37%)

Наименьшая доля автовладельцев с максимальной скидкой зафиксирована в Чечне (2,6%), Республике Дагестан (3,6%), Республике Ингушетия (4,9%), Республике Тыва (5,3%), Кабардино-Балкарской Республике и Республике Северная Осетия-Алания (по 11,2%).