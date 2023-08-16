Хитрый ход: Tesla готовит новое универсальное зарядное устройство

Tesla готовит новое универсальное зарядное устройство
Американский автопроизводитель Tesla смог достичь соглашения со многими автомобильными компаниями. Как информирует издание SPEEDME.RU, речь идет о переходе на североамериканский стандарт зарядки Tesla NACS.
Уже с 2025-го года большинство электромобилей на территории Соединенных Штатов смогут заряжаться без переходников с помощью Supercharger. Это говорит о том, что Tesla будет получать дополнительный доход.
И вот теперь компания Илона Маска заявила о разработке нового универсального настенного разъема. Он предназначен для домашнего использования, а также будет подходить к 40 тысячам общедоступных зарядных станций Tesla. Его стоимость составляет 595 долларов.