Запатентован логотип для китайско-белорусских автомобилей BelGee. Ранее «БелДжи» оформила патент на эмблему, которая устанавливается на радиаторной решетке кроссовера X50 белорусской сборки (он же Geely Coolray), а теперь в базе ФИПС появился и логотип на пятую дверь — надпись BELGEE, выполненная шрифтом, похожим на фирменный шрифт Geely. На патентную заявку, поданную белорусским предприятием, обратил внимание телеграмм-канал «Автопоток».

© БелДжи

Под названием BelGee X50 на заводе в белорусском Жодино производится «перелицованный» Geely Coolray. В дальнейшем модельная линейка будет разрастаться (в нее, по слухам, войдут седан и еще один кроссовер), и всё это будут модели Geely с логотипами «БелДжи». На радиаторную решетку автомобилей BelGee будут клеить эмблему в форме щита, идентичную Geely, но в его центре расположатся буквы BG. Аналогичный шильдик появится и на руле.

А вот сзади у машин BelGee будет надпись с названием бренда заглавными буквами, причем шрифт, которым они выполнены, очень напоминает фирменный шрифт Geely — по всей видимости, это было сделано для упрощения процесса изготовления шильдиков.

ФИПС

BelGee X50 — индекс для него, к слову, был позаимствован у Proton X50, он же Coolray для рынка Малайзии, — уже выпускается на мощностях белорусского завода. Позже к нему присоединятся еще один кроссовер (Geely Atlas Pro) и седан (Geely Emgrand 7).

Ранее сообщалось, что покупка лицензий дает «БелДжи» право активно углублять локализацию, внедряя больше отечественных деталей. К примеру, мультимедийные системы можно оснащать чипами местных операторов связи, добавлять «теплые» опции и другое дополнительное оборудование. При этом за всеми новшествами будет следить китайская сторона, чтобы не допустить падения качества.