Российский авторынок стал пятым в Европе

Автомобильный рынок России, который в июне 2023 года выпал из пятерки европейских лидеров, в минувшем месяце вернулся на пятое место, обогнав Испанию. Об этом сообщает autostat.ru со ссылкой на данные национальных ассоциаций автопроизводителей Европы.

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На первом месте по продажам автомобилей в Европе стала Германия. В июле 2023 года в этой стране было продано 243 тыс. 277 машин (+18,1% к такому же месяцу 2022 года). На втором месте находится Великобритания с показателем 143 тыс. 921 машина (+28,3%). Третий результат показала Франция – 128 тыс. 947 проданных машин (+19,9%). Четвертое место занимает Италия, чьи дилеры продали 119 тыс. 207 машин (+8,8%).