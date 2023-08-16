Российский авторынок стал пятым в Европе

Автомобильный рынок России, который в июне 2023 года выпал из пятерки европейских лидеров, в минувшем месяце вернулся на пятое место, обогнав Испанию. Об этом сообщает autostat.ru со ссылкой на данные национальных ассоциаций автопроизводителей Европы.
На первом месте по продажам автомобилей в Европе стала Германия. В июле 2023 года в этой стране было продано 243 тыс. 277 машин (+18,1% к такому же месяцу 2022 года). На втором месте находится Великобритания с показателем 143 тыс. 921 машина (+28,3%). Третий результат показала Франция – 128 тыс. 947 проданных машин (+19,9%). Четвертое место занимает Италия, чьи дилеры продали 119 тыс. 207 машин (+8,8%).
Россия находится на пятой строчке рейтинга. По итогам июля продажи автомобилей составили 95 тыс. 654 единицы (рост в 2,7 раза). На шестом месте — Испания, где за второй месяц лета 2023 года было продано 81 тыс. 205 автомобилей (+10,7%).