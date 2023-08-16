Сборку внедорожников УАЗ могут наладить в Африке

Растущий интерес государств африканского континента к продукции УАЗ в обозримом будущем может обрести вполне реальные перспективы.

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Как "Российской газете" удалось узнать из собственных источников, уже в сентябре Ульяновский автомобильный завод планирует посетить делегация Ганы, о чем стороны договорились на полях недавно прошедшего в Санкт-Петербурге форума Россия-Африка. В рамках визита официальные лица намерены ознакомиться с производственным процессом и приступить к проработке проекта организации локальной сборки в республике.

Напомним, что недавно представители Ганы озвучили желание приобрести партию внедорожников УАЗ "Пикап".

Ранее сообщалось, что Ульяновский автозавод планирует вернуть на конвейер экспедиционные версии своих автомобилей. сначала в продаже появятся экспедиционные версии "Буханки" и "Хантера", позже эту комплектацию могут вернуть и "Патриоту".