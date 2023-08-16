Продажи нового поколения Hyundai Santa Fe начнутся в 2024 году

Кроссовер Hyundai Santa Fe нового поколения в скором времени появится на рынке за пределами Южной Кореи. Это будет самый просторный автомобиль за всю историю существования модели.

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Новое поколение Hyundai Santa Fe отправится на экспорт в первой половине 2024 года. С обновлением автомобиль стал более привлекательными получил много современных технологий. Длина кузова составляет 483 см, а колесная база - 281 см.

В моторной гамме представлен двигатель 2.5T Theta III на 281 и 194 л.с. Первый работает в паре с 8-диапазонным роботом, а второй - с 8-ступенчатой АКПП. Производитель сообщает, что на рынке также представят гибридное исполнение кроссовера. Производительность такой установки составит 180 л.с. Новый Hyundai Santa Fe должен быть представлен и во внедорожном исполнении Extreme XRT.

В интерьере автомобиля используется много вертикальных и горизонтальных линий. На панели приборов и в вентиляционных отверстиях используются формы в виде буквы ”Н". В аналогичном стиле оформлена оптика. Передний бампер автомобиля получил нестандартный дизайн - форма буквы "Н" в сочетании с современным логотипом марки.

В салоне автомобиля предусматривается больше места для пассажиров. Объем багажного отделения в 3-рядной версии увеличился до 725 литров. На официальных снимках, которыми поделился производитель, Hyundai Santa Fe представлен в виде кемпера. На крыше кузова установлена палатка, а в салоне организовано место для отдыха.