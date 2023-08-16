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Выпуск пикапов Kia Tasman начнется в 2025 году в Южной Корее

Производство нового пикапа Kia Tasman начнется в 2025 году в Южной Корее. Об этом сообщает motor1.com.

Объявлены сроки начала производства пикапа Kia Tasman
© Kia

По данным издания, автомобиль будет представлять собой рамный пятиместный пикап с двойной кабиной, грузоподъемностью одна тонна и высоким дорожным просветом. Тестирование машин завершится до конца этого года, а продажи начнутся в середине следующего сразу после премьеры.

В зависимости от рынка сбыта автомобиль будет предлагаться с двигателем внутреннего сгорания или электромотором. Мощность силовых установок неизвестна.

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