Объявлены сроки начала производства пикапа Kia Tasman

Производство нового пикапа Kia Tasman начнется в 2025 году в Южной Корее. Об этом сообщает motor1.com.

По данным издания, автомобиль будет представлять собой рамный пятиместный пикап с двойной кабиной, грузоподъемностью одна тонна и высоким дорожным просветом. Тестирование машин завершится до конца этого года, а продажи начнутся в середине следующего сразу после премьеры.