Кроссовер Mercedes-Benz и BYD вышел на российский авторынок

Дилеры выставили на продажу в России новые электрические кроссоверы Denza N7, обратила внимание «Газета.Ru». Соответствующие объявления автосалонов Москвы и области появились в классифайдах, базовая цена автомобиля начинается с 6,3 млн рублей.

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Компания Denza создана китайским автогигантом BYD и Mercedes-Benz. Она представила модель N7 в начале 2023 года, продажи в КНР стартовали в июле. Длина машины составляет 4860 мм при колесной базе 2940 мм. Российским покупателям предлагаются кроссоверы в максимальной комплектации с системой полного привода и силовой установкой с двумя электромоторами суммарной мощностью 530 сил.

Паспортная дальность хода полноприводных Denza N7 на одном заряде составляет 630 км, а разгон до «сотни» занимает 3,9 секунды. Автомобиль оснащен 33 датчиками, которые отвечают за работу систем автономного вождения и ассистентов водителя, а также шестью информационными экранами в салоне, панорамным люком, сиденьями с вентиляцией и массажем и восемью подушками безопасности.