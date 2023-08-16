Mazda убирает из модельной линейки еще один трехрядный кроссовер

Mazda готовится убрать из модельной линейки еще один кроссовер. В Японии перестанут выпускать модель CX-8.

Сборка автомобилей Mazda CX-8 официально прекратится в декабре текущего года. Производитель больше не будет принимать заказы. На внутреннем рынке данная модель может уступить место премиальному паркетнику CX-80.

Ранее компания Mazda уже сообщала о том, что из линейки уходит кроссовер CX-9. Обе модели основаны на базе платформы с передним приводом и поперечным размещением мотора. Сейчас производитель использует более современную и технологичную платформу Large. Она предполагает наличие базового заднего привода и продольное размещение силовой установки.

В компании не сообщают о полноценном уходе моделей с рынка. Так, Mazda CX-8 будут продолжать выпускать в Китае и Азии. На данных рынках автомобиль пользуется повышенным спросом, так как предлагает проверенную годами техническую часть. В Японии CX-8 уже не получает большого объема продаж, так как давно уступает более премиальному CX-60.

Японские покупатели не обращают внимание даже на доступную стоимость таких машин. Базовый кроссовер с системой переднего привода. 7-местной компоновкой и бензиновым мотором оценивается в 2.9 млн иен или 2 060 000 рублей. Полноприводный паркетник с 6-местным салоном и турбированным двигателем обойдется покупателям в 5 млн иен или 3 500 000 рублей, что заметно дороже.