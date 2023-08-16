Страховщики назвали регионы с самыми аккуратными водителями

Президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев рассказал, что водителей, которые ездят без аварий, больше всего в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Об этом пишут «Известия».

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Речь идет о водителях, получивших максимальную скидку за безаварийную езду по ОСАГО (такую скидку предоставляют, если в течение десяти лет не становится виновником ДТП).

В Москве этой скидкой пользуются 45 процентов водителей, а в Московской области и Санкт-Петербурге - по 41 проценту.

Много автомобилистов со скидкой за безаварийную езду встречается в Ленинградской и Новосибирской областях - 39 и 37 процентов соответственно.

По словам Уфимцева, в целом в этих пяти российских регионах живет 24 процента всех автовладельцев страны.

Меньше всего водителей со скидками за безаварийное вождение в Чечне (2,6 процента), Дагестане (3,6 процента), Ингушетии (4,9 процента), Тыве (5,3 процента), а также в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии (по 11,2 процента).

«Если доля безаварийных водителей в регионе низка, это означает, что в регионе существует системная проблема либо с подготовкой водителей, либо с дорожными условиями, либо высоки риски мошеннических действий», - заявил Уфимцев.

При этом, по данным РСА, почти треть российских водителей в течение многих лет не попадают в ДТП.