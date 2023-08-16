Назначена дата премьеры нового Chery Tiggo 8 Pro Max

Портал "Китайские автомобили" выяснил, когда дебютирует в России новый Chery Tiggo 8 Pro Max. По данным издания, премьера кроссовера назначена на 30 августа.

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Также стали известны цены на автомобиль. По предварительной информации, разница между актуальной машиной и новой будет оставлять порядка 250 тысяч рублей.

Если сейчас за кроссовер просят 4 080 900 и 4 380 900 рублей в зависимости от комплектации, то приблизительная стоимость нового Tiggo 8 Pro Max составит 4 330 900 и 4 630 900 рублей соответственно. При этом с учетом всех актуальных выгод цена новичка должна снижаться до 3 740 900 и 4 040 900 рублей.

Напомним, силовая часть и габаритные размеры у нового 8 Pro Max должны соответствовать актуальному российскому кроссоверу. Все основные изменения у машины будут заключаться в дизайне и более продвинутом оснащении.