Назван самый популярный в России электромобиль

Электромобиль Zeekr 001 второй месяц удерживает лидерство по продажам в РФ

© За рулем / Zeekr 001

За последний месяц на ощутимо растущем российском рынке электромобилей принципиальных изменений не произошло: июльский топ-10 продаж электромобилей в точности повторяет тот, что был в июне, даже цифры реализации каждой модели примерно те же. Но тенденция интересная: в летние месяцы на первом месте рейтинга обосновался еще недавно никому не известный Zeekr 001.

В июле эту «электричку» от Geely в эффектном кузове шутинг-брейк купили 156 россиян. Volkswagen ID4 лишь на втором месте с результатом в 127 проданных машин. Замыкает июльскую тройку бестселлеров Evolute i-Pro – 97 машин. А в пятерку попали Tesla Model Y и Hongqi E HS9.

Теперь взглянем на цифры продаж электромобилей с начала года. Если Zeekr 001 будет продаваться темпами, которые набраны сейчас, то уже в следующем месяце он обойдет находящуюся на третьем месте Tesla Model Y. А там недалеко и до лидеров – Evolute i-Pro и Volkswagen ID4…