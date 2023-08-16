Желающих приобрести автомобиль ждет новая неприятность

«Сейчас ставки лежат в пределах 17-18%, а могут подскочить до 21-22%, и даже выше. А у нас на рынке новых автомобилей сейчас каждая вторая сделка – кредитная. На вторичке продажи в кредит составляют уже почти треть», – поделился прогнозом развития ситуации главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.