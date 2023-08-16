Названы подорожавшие в первой половине августа автомобили

В России в период с 1 по 15 августа поднялись цены на автомобили ряда популярных российских и китайских марок. Повышение стоимости обусловлено введением утилизационного сбора, полагают эксперты портала «Автостат».

Аналитики уточнили, что такого масштабного повышения цен не наблюдалось с мая 2022 года. Вместе с тем, стоимость возросла преимущественно у автомобилей китайских марок.

Так, Chery обойдутся автолюбителям на 1,2 – 2,9% дороже, чем ранее, BAIC и Kaiyi на 4%, OMODA – на 1,6 – 2,3%, FAW – на 1,6 – 7%.

10 моделей из 14, представленных в линейке Changan прибавили в цене от 70 тыс. рублей до 320 тыс. рублей. За машин марок Geely и JAC также придется выложить на несколько тысяч рублей больше.