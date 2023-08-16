Водители в Москве около 2 млн раз нарушили правила пользования ремнями безопасности

"С начала года водители пренебрегли своей безопасностью, используя телефон во время движения автомобиля более 677 тыс. раз. Данные нарушения также были выявлены с помощью комплексов фотовидеофиксации и сотрудниками ДПС. Водители транспортных средств были привлечены к административной ответственности предусмотренной статьей 12.36.1 КоАП РФ (нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства)", - заключили в пресс-службе.