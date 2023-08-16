На долю городов-миллионников приходится более 37% от всех проданных автомашин

На долю городов-миллионников приходится более 37% от всех проданных автомобилей
По данным нового исследования «Автостат Инфо», за первые семь месяцев 2023 года в городах миллионниках был продан 185 951 легковой автомобиль. Таким образом, авторынки этих городов суммарно занимают более 37% в объеме всех реализованных за указанный период в стране машин (494 851 ед.).
В июле текущего года в России было продано 97 460 новых легковых автомобилей, из которых 36 785 машин были проданы в городах с населением более 1 млн человек.
В списке таких городов по продажам легковых авто за январь-июль 2023 года лидирует Москва, показавшая прирост в сравнении с прошлым годом с 83 569 до 99 115 ед. соответственно. Второе место у Санкт-Петербурга, где продажи легковых автомобилей выросли с 23 040 до 26 397 ед. Третий результат был зафиксирован в Казани — 6632 авто, что заметно выше прошлогоднего результата (5161 ед.).
На долю городов-миллионников приходится более 37% от всех проданных автомобилей