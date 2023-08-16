На долю городов-миллионников приходится более 37% от всех проданных автомашин

По данным нового исследования «Автостат Инфо», за первые семь месяцев 2023 года в городах миллионниках был продан 185 951 легковой автомобиль. Таким образом, авторынки этих городов суммарно занимают более 37% в объеме всех реализованных за указанный период в стране машин (494 851 ед.).

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В июле текущего года в России было продано 97 460 новых легковых автомобилей, из которых 36 785 машин были проданы в городах с населением более 1 млн человек.