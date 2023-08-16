Юрист предупредил о новой схеме мошенничества в автосервисах

Юрист Русяев: мошенники предлагают застраховать машину, чтобы получить выплату
В России зафиксированы случаи, когда мошенники в сфере страхования используют для своих целей аккредитованные автосервисы и предлагают сначала купить и застраховать машину, а после — получить страховую выплату. Об этом NEWS.ru рассказал юрист Илья Русяев.
«Автосервис, аккредитованный в страховой, куда направляют на ремонт авто после страхового случая, приобретает машину донора (например, распил), на посторонних людей покупает и страхует аналогичные донору машины, реально разбивает их и получает направление на ремонт в свой же сервис. Таким образом автосервис продает страховой дорогие запчасти», — пояснил Русяев.
По его словам, службы безопасности страховых компаний стараются своевременно вычислять такие сервисы и лишать их аккредитации, чтобы не направлять к ним автомобили для ремонта. Юрист посоветовал сообщать о подобных случаях сотрудникам правоохранительных органов.