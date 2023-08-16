Стало известно, когда Kia запустит в серийное производство пикап Tasman

Kia готовится к запуску производства пикапа Tasman. Ожидается, что под именем Tasman на рынках Австралии и Новой Зеландии будет продаваться пикап с мотором от Kia Mohave. Согласно новой информации, которую приводит австралийское издание Drive, модель дебютирует в течение 2024 года и встанет на конвейер в первой половине 2025-го. При этом имя Tasman официально для пикапа пока не подтверждено — его раскроют только в следующем году.

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В начале лета Kia подала заявку на регистрацию товарного знака Tasman в Австралии, Новой Зеландии, Уругвае, Коста-Рике и Франции. Западные СМИ сделали вывод, что под этим именем на австралийский и новозеландский рынки выйдет рамный пикап с дизельным двигателем. Мотор для модели, по слухам, позаимствуют у Mohave — речь идет о турбодизеле V6 объемом 3,0 литра, который на внедорожнике развивает 277 лошадиных сил.

Все это косвенно подтверждают дилеры Kia в Австралии, которые рассказали журналистам о планах марки на местный рынок. Якобы автопроизводитель пообещал им расширить модельную линейку за счет пикапа, чтобы составить конкуренцию Toyota Hilux и Ford Ranger. Целевыми показателями для модели являются грузоподъемность 1000 килограммов и максимальная масса буксируемого прицепа 3500 килограммов.

Согласно новой информации Drive, долго новинку ждать не придется: ее дебют намечен на 2024 год. В первой половине 2025-го пикап встанет на конвейер завода в Южной Корее, а до австралийских дилеров доберется к лету.