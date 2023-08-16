Выставлены на продажу «прощальные» Lada Vesta NG ижевской сборки

В автосалонах Lada появились «прощальные» Весты, собранные в Ижевске
Дилеры АВТОВАЗa выставили на продажу последние 240 машин Lada Vesta NG ижевской сборки
На товарных площадках официальных дилеров Lada замечены редкие Vesta NG – утверждается, что это последние машины, собранные на конвейере «Лада Ижевск». Это автомобили в версии SW Cross в двух вариантах цвета – «Сердолик» и «Марс».
Источник сообщает, что таких универсалов, собранных в августе 2022 года, осталось всего 240 штук. Заметим, что уже в начале августа 2022-го стало известно о решении перенести сборку Vesta NG из Ижевска в Тольятти.
Комплектация «прощальных» ижевских машин приводится такая:
- LED противотуманные фары
- Камера заднего вида
- 16-клапанник ВАЗ-21129 (1.6 литра и 106 л.с.)
- Климат-контроль Renault Arkana
- Дистанционный пуск двигателя
- Передние электростеклоподъемники с режимом Auto
- Кнопки обогрева передних сидений на передней панели
- Обогрев задних сидений
- ABS Bosch
Напомним, с 3 марта 2023 года АВТОВАЗ производит семейство Vesta NG на первой линии главного конвейера в Тольятти, и эти машины уже немного другие по содержанию – заводчанам пришлось заместить огромное количество компонентов. Кое-что только на пути к возвращению: автомат (или, в данном случае, китайский вариатор) вернется на Весту лишь на рубеже 2023 и 2024 годов.