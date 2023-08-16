Выставлены на продажу «прощальные» Lada Vesta NG ижевской сборки

Дилеры АВТОВАЗa выставили на продажу последние 240 машин Lada Vesta NG ижевской сборки

На товарных площадках официальных дилеров Lada замечены редкие Vesta NG – утверждается, что это последние машины, собранные на конвейере «Лада Ижевск». Это автомобили в версии SW Cross в двух вариантах цвета – «Сердолик» и «Марс».

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Источник сообщает, что таких универсалов, собранных в августе 2022 года, осталось всего 240 штук. Заметим, что уже в начале августа 2022-го стало известно о решении перенести сборку Vesta NG из Ижевска в Тольятти.

Комплектация «прощальных» ижевских машин приводится такая:

LED противотуманные фары

Камера заднего вида

16-клапанник ВАЗ-21129 (1.6 литра и 106 л.с.)

Климат-контроль Renault Arkana

Дистанционный пуск двигателя

Передние электростеклоподъемники с режимом Auto

Кнопки обогрева передних сидений на передней панели

Обогрев задних сидений

ABS Bosch