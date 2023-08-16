Представлен 1880-сильный гиперкар Zenvo Aurora

Датская Zenvo выпустила гиперкар с «максималкой» 450 километров в час. Модель Aurora построена вокруг нового карбонового монокока и оснащена гибридной силовой установкой на базе двигателя V12 с четырьмя турбокомпрессорами. В трековом исполнении ДВС дополняет встроенный в коробку передач электромотор, в дорожном таких моторов будет три, в том числе два на передней оси. Самый мощный вариант гиперкара располагает отдачей 1876 лошадиных сил и разгоняется до ста за 2,3 секунды.

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Фирма Zenvo Automotive, как и обещала, выпустила новый гиперкар — Aurora. Модель относится к машинам второго поколения и использует модульный монокок ZM1, у которого даже подрамники сделаны из углепластика, а жесткость на кручение (63 000 Нм/град) соответствует уровню болидов Формулы-1. Будут две версии: трековая Agil и туринговая Tur. Дизайн и той и другой создан под вдохновением от работ датского архитектора Арне Якобсена, в частности, его подхода к использованию негативного пространства. Девизом концепции выбран один из принципов архитектурного модернизма, который звучит как «форма следует за функцией».

Каждый элемент «Авроры» тщательно проработан и представляет собой произведение искусства малой формы. Большинство компонентов не стали прятать под монолитным дизайном, а выставили напоказ, придав автомобилю сходство с супербайком или часами-скелетонами. Видимыми остались около 70 процентов монокока и почти вся подвеска: передние и задние двойные поперечные рычаги, штанги-толкатели и активные двойные пружины. Всё это у Aurora Agil и Aurora Tur общее, а вот дальше начинаются различия.

Zenvo

Zenvo

Zenvo

Трековый гиперкар по умолчанию имеет задний привод, Tur — полный (опция для Agil). Основа силовой установки — единый для всех квад-турбо Mjølner V12-4T 6.6 с форкамерной системой зажигания и отдачей 1270 лошадиных сил. В первом случае ему помогает встроенный в коробку передач электромотор (204 л.с.), во втором — ещё два привода e-motor на передней оси. Комбинированная отдача для Aurora Agil — 1470 сил, для Tur — 1876. Крутящий момент — 1400 и 1700 Нм соответственно. Интересный факт: по аналогии с Ferrari SF90 Stradale и Lamborghini Revuelto за задний ход в Aurora отвечает включенный «на реверс» электромотор. Есть и полностью электрический режим движения, хотя заряда батареи хватает только на 34 километра.

Zenvo

Zenvo

Zenvo

Zenvo

Ещё одно различие — аэродинамика. На Agil карбоновое «оперение» заточено под больший прижим, поэтому подвижные элементы в днище дополняет антикрыло с функцией воздушного тормоза. На 250 километрах в час автомобиль генерирует 880 килограммов, но в жертву им принесена «максималка»: 365 км/ч против 450 у Tur. Упражнение 0—100 км/ч трек-версия проделывает за 2,5 секунды; 0—200 км/ч — за 4,6; а 0—300 км/ч — за 10 секунд ровно. Для сравнения: Aurora Tur на это тратит 2,3, 9 и 17 секунд.

Zenvo