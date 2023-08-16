Брутальный внедорожник «Стрела» получил новый интерьер

В России представили третью версию внедорожника «Стрела». Прототип автомобиля представили в рамках международного военно-технического форума «Армия-2023». Очередная модификация брутальной машины, построенная на компонентной базе «Газели Next», получила переработанный интерьер, который лишь отчасти напоминает салон серийного нижегородского грузовика. Ожидается, что пятиметровый автомобиль оборудуют дизельными моторами, отдача которых составит до 200 лошадиных сил.

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Новый прототип «Стрелы» получил от «ГАЗели» руль, селектор коробки передач, дефлекторы вентиляции, а также блоки управления светом, микроклиматом и комбинацию приборной панели. Кроме того, у нижегородского грузовика разработчики позаимствовали второй ряд сидений.

Авто.ру

Авто.ру

Авто.ру

При этом саму приборную панель, которая отличается нарочито грубым оформлением, инженеры выполнили в оригинальном стиле. Российская «Стрела» с полной массой 3,5 тонны получит дизельные моторы мощностью от 157 до 200 лошадиных сил. Вместе с агрегатами будет работать механическая трансмиссия.

Кроме того, внедорожник двойного назначения оборудуют независимой передней подвеской и задним мостом на рессорах. Максимальная скорость вездехода составит около 130 километров в час.