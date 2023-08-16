Юрист рассказал о популярной схеме мошенничества в автосервисах

Мошенники в сфере страхования нередко используют в своих схемах аккредитованные автосервисы, рассказал в интервью News.ru юрист Илья Русяев. Он добавил, что жулики предлагают приобрести машину, застраховать ее, а затем получить страховую выплату.

Русяев пояснил, что мошенники прокручивают достаточно сложные схемы с тем, чтобы получить от страховой компании выплаты.

По его словам, аккредитованные автосервисы приобретают машину-донора, покупают и страхуют на посторонних лиц аналогичные донору автомобили, реально разбивают их и получают направления на ремонт в свой же сервис. Таким образом, уточнил юрист, «автосервис продает страховой дорогие запчасти».