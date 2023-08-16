Российский внедорожник «Стрела» получил интерьер из компонентов «Газели»

Источник отмечает, что дизайн руля, сидений, переключателя коробки передач и приборов «Стрелы» копируют дизайн «Газели». При этом дизайн переключателей на приборной панели отсылает к дизайну приборной панели грузовиков.

Ожидается, что «Стрела» будет достигать пяти метров в длину и весить 3,5 тонны. Предварительная мощность дизельного двигателя – 57-200 л.с. Подтверждено, что внедорожник получит механическую коробку передач, а расчётная максимальная скорость составит 130 км/ч. При этом информации о сроках запуска серийного производства «Стрелы» пока нет.