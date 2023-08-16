Российский внедорожник «Стрела» получил интерьер из компонентов «Газели»
Прототип нового российского внедорожника «Стрела» получит обновлённый интерьер из компонентов «Газели Next». Об этом сообщает «Auto.ru».
Источник отмечает, что дизайн руля, сидений, переключателя коробки передач и приборов «Стрелы» копируют дизайн «Газели». При этом дизайн переключателей на приборной панели отсылает к дизайну приборной панели грузовиков.
Ожидается, что «Стрела» будет достигать пяти метров в длину и весить 3,5 тонны. Предварительная мощность дизельного двигателя – 57-200 л.с. Подтверждено, что внедорожник получит механическую коробку передач, а расчётная максимальная скорость составит 130 км/ч. При этом информации о сроках запуска серийного производства «Стрелы» пока нет.
Ранее на форуме «Армия-2022» показали новый кузов внедорожника «Стрела».