Экспорт авто из Японии в Россию в июле взлетел на 53%

Экспорт автомобилей из Японии в Россию в июле взлетел на 53% по сравнению со средним показателем за последний год. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе статистических данных, опубликованных Минфином Японии.

Так, в июле в РФ были поставлены 33 192 транспортных средства, из них 32 116 - легковые авто. Этот показатель на 84% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Вместе с тем общий объем поставок транспортных средств в июле почти в полтора раза превысил средний показатель за последний год, который составляет около 21,6 тыс. единиц.

В то же время в июле Япония на 44,4% сократила поставки запчастей и комплектующих для автомобилей.

Российские эксперты ранее объясняли резкий рост экспорта автомобилей тем, что покупатели пытались успеть ввезти как можно больше машин до вступления в силу запрета. С 9 августа запрещены поставки из Японии в Россию бензиновых и дизельных авто с объемом двигателя более 1,9 л и гибридных машин.

Решение об ограничениях было принято 28 июля в рамках очередного пакета антироссийских санкций, которые Москва неоднократно называла нелегитимными. Под экспортные ограничения также попали около 750 наименований, включая шины для большегрузных машин, яхты, автокресла, автозамки, товары из керамики, бумаги, стекла, керамическую плитку, цемент, текстильные изделия и некоторые другие товарные категории.