Чиновники стали меньше покупать автомобилей российских марок

Расходы на госзакупки машин Lada и УАЗ за первые шесть месяцев 2023 уменьшились на 25% и 24% соответственно по сравнению с таким же периодом 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков сервиса «Контур.Торги».

«В течение первых шести месяцев 2023 года сумма закупок по Федеральному закону от 05.04.2013 №44 на поставку машин «АвтоВАЗа» сократилась на 25% — с 677 млн рублей до 504 млн рублей. Закупки на УАЗ тоже снизились. За шесть месяцев объем госторгов по 44-ФЗ снизился на 24% — с 692 млн рублей до 523 млн рублей», — сообщили аналитики сервиса.

Лидером по сумме госзакупок среди российских автопроизводителей стал ГАЗ. Но с января по июнь зафиксирована отрицательная динамика — снижение на 2%, до 1,37 млрд рублей.

3 августа президент России Владимир Путин сказал, что чиновники министерств и ведомств должны ездить на отечественных автомобилях.