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Во Владивостоке бездомный угнал авто центра по противодействию экстремизму МВД

Во Владивостоке бездомный угнал машину Центра «Э» (Управление по противодействию экстремизму МВД РФ). Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Бездомный угнал полицейский автомобиль со служебной стоянки во Владивостоке
© газета.ру

По данным канала, пропажу служебной Toyota полицейские обнаружили не сразу. Еще вечером 12 августа она стояла на служебной парковке, а уже на следующее утро исчезла. Однако искать авто начали только через три дня.

Автомобиль обнаружили на окраине города, а затем полицейские задержали и похитителя — им оказался 22-летний бездомный Александр. Мужчина был судим за кражу, поэтому он не стал ничего выдумывать и сознался в угоне.

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