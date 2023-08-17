Бездомный угнал полицейский автомобиль со служебной стоянки во Владивостоке

Во Владивостоке бездомный угнал машину Центра «Э» (Управление по противодействию экстремизму МВД РФ). Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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По данным канала, пропажу служебной Toyota полицейские обнаружили не сразу. Еще вечером 12 августа она стояла на служебной парковке, а уже на следующее утро исчезла. Однако искать авто начали только через три дня.