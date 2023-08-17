Бездомный угнал полицейский автомобиль со служебной стоянки во Владивостоке

Во Владивостоке бездомный угнал авто центра по противодействию экстремизму МВД
Во Владивостоке бездомный угнал машину Центра «Э» (Управление по противодействию экстремизму МВД РФ). Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным канала, пропажу служебной Toyota полицейские обнаружили не сразу. Еще вечером 12 августа она стояла на служебной парковке, а уже на следующее утро исчезла. Однако искать авто начали только через три дня.
Автомобиль обнаружили на окраине города, а затем полицейские задержали и похитителя — им оказался 22-летний бездомный Александр. Мужчина был судим за кражу, поэтому он не стал ничего выдумывать и сознался в угоне.
Газета.Ru: главные новости