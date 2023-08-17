Новый Lotus Type 133 EV вышел на тесты в почти серийном обличии

Lotus Type 133 продолжает свой медленный путь к производству, поскольку фотошпионы засняли еще один прототип, проходящий испытания. Выглядящий почти готовым к серийному производству, электрический седан следует по стопам Eletre и оснащен сложенными дневными ходовыми блоками, расположенными над тонкими фарами. К ним присоединяется острый передний бампер с широким воздухозаборником, который предположительно имеет активные шторки.

© PNZdrive

Обтекаемый стиль продолжается дальше назад, поскольку автомобиль имеет лобовое стекло, переходящее в наклонную крышу. Прототип также имеет цифровые боковые зеркала заднего вида, дверные ручки, установленные заподлицо, и массивные колеса, поддерживаемые мощной тормозной системой. К ним присоединяется установленный на крыше датчик LiDAR, который используется полуавтономной системой вождения автомобиля.

В салоне находится 15,1-дюймовая информационно-развлекательная система, а также небольшие дисплеи для водителя и переднего пассажира, четырехзонная система климат-контроля, настраиваемую систему окружающего освещения и аудиосистему KEF.

Силовые агрегаты, предположительно, будут перенесены с кроссовера и будут включать в себя вариант начального уровня с аккумуляторной батареей примерно на 112 кВтч, которая приводит в действие двухмоторную полноприводную систему, развивающую мощность 603 л.с. Эта установка позволяет Eletre разгоняться от 0 до 100 км/ч за 4,5 секунды, развивать максимальную скорость 258 км/ч и преодолевать расстояние до 600 км за рулем. WLTP-цикл.

К стандартной модели должен присоединиться высокопроизводительный вариант R с комбинированной мощностью 905 л.с. и 985 Нм. Это позволяет кроссоверу разогнаться до 100 км/ч за 2,95 секунды, а затем разогнаться до 265 км/ч. Однако дальность хода снижается до 490 км.