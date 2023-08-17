Гибрид VW Caddy замечен на тестах
Автомобильные наблюдатели выследили новую версию легкого фургона Volkswagen Caddy, который ездил где-то в Испании. Это была пассажирская версия фургона без камуфляжа с трансмиссией PHEV, о чем свидетельствуют две крышки с левой стороны (одна для топливного бака, другая для зарядного порта).
Ранее ходили слухи, что новый Caddy будет оснащаться той же системой, что и последний Golf, а именно четырехцилиндровым двигателем TSI и одним электродвигателем мощностью 245 л.с. заменить 1,4-литровый двигатель на более совершенный 1,5-литровый вариант.
Что касается батареи, общие ожидания таковы, что фургон проедет не более 60 км (37 миль) в полностью электрическом режиме. Это европейский цикл, о котором мы здесь говорим. Тот факт, что Caddy PHEV был замечен практически без камуфляжа, говорит нам о том, что автопроизводитель почти готов раскрыть его полностью.