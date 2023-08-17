Гибрид VW Caddy замечен на тестах

Автомобильные наблюдатели выследили новую версию легкого фургона Volkswagen Caddy, который ездил где-то в Испании. Это была пассажирская версия фургона без камуфляжа с трансмиссией PHEV, о чем свидетельствуют две крышки с левой стороны (одна для топливного бака, другая для зарядного порта).

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Ранее ходили слухи, что новый Caddy будет оснащаться той же системой, что и последний Golf, а именно четырехцилиндровым двигателем TSI и одним электродвигателем мощностью 245 л.с. заменить 1,4-литровый двигатель на более совершенный 1,5-литровый вариант.