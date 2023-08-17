Бывшее российское отделение Mercedes продает китайские машины

Бывшее российское отделение Mercedes-Benz, которое теперь носит название «МБ РУС», сообщило о старте продаж Aito и Li Auto. Об этом пишет Autonews со ссылкой на пресс-службу бренда.

Заказать автомобили марки Aito уже можно. Предлагаются два кроссовера на выбор, а именно М5 и М7.

Этим машинам дали последовательно-гибридные силовые установки. Aito M5 выпускают в Китае с 2022 года. Автомобиль комплектуется электромоторами мощностью от 272 до 496 л.с. На рынке РФ представлены комплектации Luxury и Flagship. Минимальная стоимость машины - 6 850 000 руб.

Aito M7 также будет представлен в комплектациях Luxury и Flagship. Известно, что в КНР модель получила электромоторы мощностью от 272 до 449 л.с. Стоимость модели составляет от 7 400 000 руб.

Кроме того, ожидается старт продаж китайских кроссоверов Li Auto L7, L8 и L9. Информации о ценах на данные машины пока нет.

Подчеркивается, что бренд Mercedes-Benz - основное направление работы компании. При этом фирма готовится к расширению модельного ряда другими премиальными марками.