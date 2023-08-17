Kia перевела часть своего представительства из России в Казахстан

Российский дистрибьютор южнокорейских автомобилей Kia открыл представительство в Казахстане, где сможет возобновить прямую операционную деятельность, сообщает "Газета.ру".

По ее данным, от российского импортера компания не отказывается, однако его работа теперь сводится к минимуму.

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Как считают источники газеты, чтобы вернуться к прибыльности и строительству местного автозавода, корейцам понадобится перевод операционной деятельности в неподсанкционную страну.

Согласно реестру юридических лиц Казахстана, ООО "Киа Россия и СНГ в Республике Казахстан" зарегистрировали в Астане 26 июня 2023 года. Руководителем местной компании назначили корейского менеджера Нам Чун Сика.

По словам гендиректора Агентства мониторинга и анализа автомобильного рынка Казахстана (АМААР) Артура Мискаряна, представители Kia еще в прошлом году озвучили планы построить совместное предприятие с Allur Auto – крупнейшей автомобильной группой Казахстана.

Перенос представительства Мискарян объясняет необходимостью наличия местного юридического лица, которое будет заниматься операционной деятельностью предприятия и дальнейшей дистрибуцией автомобилей этого завода.

Строительство завода Kia и Allur уже стартовало. В нем будут цеха сварки и окраски, также будет локализован выпуск некоторых автокомпонентов.

Ранее сообщалось, что по итогам мая продажи легковых автомобилей в России выросли до 72 тысяч штук, что на 5% меньше, чем было продано в апреле этого года. При этом за год объем продаж легковых авто вырос в 2,6 раза.

Отмечается, что 51% проданных автомобилей в последнем месяце весны приходится на три марки. Больше всего было продано автомобилей Lada – 22 тысячи штук, это 30% от общего объема продаж. Также в мае было продано 7,4 тысячи Chery – 10% от общего объема, столько же было продано автомобилей марки Haval.