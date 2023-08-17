АвтоВАЗ показал отличительные особенности Lada Vesta NG

Lada Vesta в последнем обновлении получила много изменений. Производитель раскрыл основные особенности новой модели.

Уникальная черта обновленной Lada Vesta NG - фара, разделенная молдингом. Такой элемент впервые применяется в серийной версии автомобиля. Ранее его демонстрировали в концепте Lada XCode. Производитель отмечает, что такая особенность добавляет автомобилю индивидуальность.

Решетка радиатора предлагается в двух вариантах. Если покупатель рассматривает Cross-версию, решетка представлена с крупными ячейками, чтобы подчеркнуть внедорожный стиль. Для городской модификации используются оригинальные молдинги, которые подчеркивают элегантность и повседневность.

Логотип на радиаторной решетке получил более крупные размеры. Производитель принял такие меры, чтобы усилить узнаваемость бренда на дорогах. Увеличенный в размерах логотип привлекает внимание людей. Для заднего бампера тоже использовали изменения. Теперь для автомобиля он представлен в спортивном стиле - здесь есть два декоративных выпускных патрубка выхлопной системы. Такая деталь соответствует мировым тенденциям в автомобилестроении.

Сейчас все комплектации Lada Vesta NG предлагаются с задними дисковыми тормозами. Специалисты завода отмечают, что разница между дисками и барабанами заметна только в условиях гоночного трека. Однако на практике дисковые тормоза демонстрируют большую эффективность работы. Безопасность такой установки тоже выше, чем у барабанной системы. Одновременно они делают машину более спортивной внешне.