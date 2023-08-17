BMW i5 Touring EV засняли на дорожных тестах

BMW i5 Touring EV заметили на дороге
Недавно представленный седан BMW 5-Series готовится принять своего универсала, о чем свидетельствуют эти шпионские снимки, размещенные на Motor1.
Автомобиль представляет собой полностью электрическую версию i5 Touring. Передняя часть практически идентична седану и, таким образом, едва замаскирована. Как вы можете видеть, решетка радиатора имеет вертикальные полосы, что означает, что это, вероятно, бюджетная отделка — BMW M использует особый рисунок решетки. Стоп-сигналы, перекрывающие заднюю дверь, немного изменились, но общий стиль не изменился.
По всей вероятности, i5 Touring будет использовать те же двигатели, что и его родной седан. i5 eDrive40 имеет один двигатель, приводящий в движение задние колеса, с крутящим моментом 340 л.с.
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