Эксперт назвал преимущества китайских авто перед западными брендами

У китайских авто есть ряд несомненных плюсов
Мы стали привыкать к китайским автобрендам. Автоэксперт Антон Воротников даже видит несколько преимуществ автомобилей из Поднебесной относительно западных брендов.
"Если говорить о выборе авто до 3 млн рублей, то в основном можно найти только седаны В-класса, а китайцы предлагают за эти деньги кроссоверы".
Сейчас китайские комплектующие присутствуют и в европейском автопроме, так что бояться их качества уже не стоит. Машины стали и внешне привлекательнее, чем раньше: дизайн китайских автомобилей сделан западными специалистами.
Кроме того, на китайские авто действуют прямые гарантийные обязательства от производителя. А значит, есть необходимые запчасти и подготовленные специалисты.