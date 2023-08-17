Эксперт назвал преимущества китайских авто перед западными брендами

Мы стали привыкать к китайским автобрендам. Автоэксперт Антон Воротников даже видит несколько преимуществ автомобилей из Поднебесной относительно западных брендов.

"Если говорить о выборе авто до 3 млн рублей, то в основном можно найти только седаны В-класса, а китайцы предлагают за эти деньги кроссоверы".

Сейчас китайские комплектующие присутствуют и в европейском автопроме, так что бояться их качества уже не стоит. Машины стали и внешне привлекательнее, чем раньше: дизайн китайских автомобилей сделан западными специалистами.