Кроссоверы Geely Coolray и Atlas Pro подорожали на 50-60 тыс. рублей

Китайский автопроизводитель Geely увеличил цены в России на кроссоверы Coolray и Atlas Pro. Об этом сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на данные собственного мониторинга прайс-листов автопроизводителя.

© Geely

Отмечается, что специальная выгода, которая предоставляется дилером покупателю от розничной цены автомобиля, на Geely Coolray с середины августа снизилась со 125 тыс. до 75 тыс. рублей. На более крупный кроссовер Geely Atlas Pro она сократилась более существенно: с 210 тыс. до 150 тыс. рублей.

Оба этих кроссовера подорожали уже во второй раз за месяц. И Geely Coolray и Geely Atlas Pro в начале августа выросли в цене на 30 тыс. рублей.