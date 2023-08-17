У Tesla Model S и Model X вновь появились базовые версии
Компания Tesla вернула в строй флагманские модели в версии Standard Range. Они менее мощные, едут медленнее и меньше, но зато имеют более привлекательный прайс.
Запас хода у Telsa Model S и Model X в стандартной версии не сказать, что маленький: 515 и 433 км многим хватит более чем на сутки, а то и на трое. Автомобили Standard Range имеют двухмоторную силовую установку, однако мощность двигателей снижена до 498 л.с. у лифтбека и до 503 л.с. у кроссовера. В результате этого время разгона от 0 до 97 км/ч выросло на шесть десятых секунды - до 3,7 и 4,4 секунды соответственно.
Вопрос цены: "дефорсировка" сбила ценник сразу на 10 тысяч долларов. Таким образом, стоимость Tesla Model S стартует от 78 490 долларов, Tesla Model X - от 88 490 долларов.
Другим важным событием для Tesla должен стать старт производства пикапа Cybertruck.