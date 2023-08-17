Компания Tesla вернула в строй флагманские модели в версии Standard Range. Они менее мощные, едут медленнее и меньше, но зато имеют более привлекательный прайс.

Запас хода у Telsa Model S и Model X в стандартной версии не сказать, что маленький: 515 и 433 км многим хватит более чем на сутки, а то и на трое. Автомобили Standard Range имеют двухмоторную силовую установку, однако мощность двигателей снижена до 498 л.с. у лифтбека и до 503 л.с. у кроссовера. В результате этого время разгона от 0 до 97 км/ч выросло на шесть десятых секунды - до 3,7 и 4,4 секунды соответственно.