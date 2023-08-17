Около 3000 экземпляров Porsche Cayenne 2024 года, которые произвели для рынка Соединенных Штатов и выпустили в период с 23 марта по 23 июня этого года, нуждаются в ремонте. Об этом сообщает Speedme.ru.

Все модели, в частности машины с двигателем V6 и Turbo GT, получили один и тот же дефект. Речь идет о проблеме с аварийной сигнализацией и габаритными огнями. Они не работают должным образом. Проблемы возникли из-за программного обеспечения (ПО), установленного в эти машины. Оно негативно влияет на работу блока управления шлюзом — электронного мозга автомобиля.

Портал отмечает, что компания уже готовится обновить программное обеспечение для устранения ошибки.