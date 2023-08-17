Выпуск Nissan Frontier следующего поколения отложен

Как сообщает издание SPEEDME.RU, в следующем году Nissan уйдет из сегмента полноразмерных пикапов. По этой причине компания будет развиваться в другом русле – пикапах среднего размера.

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Согласно служебной записке поставщика, производство Frontier среднего размера нынешнего поколения на заводе Nissan продлят на два года. Теперь новое поколение стоит ожидать не ранее 2029 года.