Выпуск Nissan Frontier следующего поколения отложен

Nissan отсрочили выпуск Frontier следующего поколения
Как сообщает издание SPEEDME.RU, в следующем году Nissan уйдет из сегмента полноразмерных пикапов. По этой причине компания будет развиваться в другом русле – пикапах среднего размера.
Согласно служебной записке поставщика, производство Frontier среднего размера нынешнего поколения на заводе Nissan продлят на два года. Теперь новое поколение стоит ожидать не ранее 2029 года.
Точная причина пока неясна. Некоторые полагают, что отсрочка связана с производством в Кантоне новых электрических Nissan и Infiniti.