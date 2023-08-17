В Госдуме предложили запретить стоянку такси во дворах

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов выступил с предложением запретить парковку и длительную стоянку автомобилей такси в жилой зоне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо, адресованное главе ГИБДД РФ Михаилу Черникову.
«Прошу рассмотреть возможность внесения изменений в правила дорожного движения и запретить парковку и стоянку автомобилей такси в жилой зоне более чем на 30 минут. Этого времени хватит, чтобы дождаться или высадить пассажиров, в том числе маломобильных или с объёмным багажом», — говорится в письме.
Как считает политик, за нарушение вышеуказанных норм необходимо штрафовать таксиста и эвакуировать автомобиль на спецстоянку. Депутат выразил готовность инициировать внесение изменений в КоАП.
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