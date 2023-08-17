В Госдуме предложили запретить стоянку такси во дворах

«Прошу рассмотреть возможность внесения изменений в правила дорожного движения и запретить парковку и стоянку автомобилей такси в жилой зоне более чем на 30 минут. Этого времени хватит, чтобы дождаться или высадить пассажиров, в том числе маломобильных или с объёмным багажом», — говорится в письме.