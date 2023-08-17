Китайская CATL представила LFP-батарею со сверхбыстрой зарядкой

Фирма CATL разработала батарею со сверхбыстрой зарядкой. Она поддерживает токи 4С и за 10 минут зарядится до 80 процентов, обеспечивая дальность хода около 700 километров. Массовое производство аккумуляторов, получивших название Shenxing (что-то вроде «божественной скорости»), начнется до конца этого года. А первые машины с такими батареями появятся на рынке в первом квартале 2024-го.

© CATL

Китайская компания CATL (Contemporary Amperex Technology Co., Limited) — крупнейший поставщик батарей для электрокаров, сотрудничающий с BMW, Mercedes-Benz, Geely и десятком других производителей по всему миру. В портфолио фирмы есть, к примеру, морозостойкие натрий-ионные аккумуляторы, дальнобойные Qilin и сверхэнергоемкие конденсированные ячейки, обладающие удельной емкостью 500 ватт-часов на килограмм. Вчера к ним добавилась LFP-батарея со сверхбыстрой зарядкой и запасом хода до 700 километров.

CATL

Плюсы литиево-железофосфатных аккумуляторов давно известны. Они дешевле (из-за отсутствия дорого кобальта), менее пожароопасны, имеют больший срок службы и высокие токи зарядки. Минусы — хуже работают в холоде, обладают меньшей удельной емкостью и мощность. Похоже, CATL удалось избавить от присущих таким батареям болячек и значительно улучшить характеристики. Так, аккумуляторы Shenxing поддерживают зарядку током 4C (в два раза выше, чем номинальная ёмкость в ампер-часах), при комнатной температуре заряжаются до 80% SOC за 10 минут (+400 км), а при -10°C — за полчаса.

CATL

В батарее используются новые материалы катода и анода, повышающие скорость интеркаляции ионов лития, а также менее вязкий электролит. Вдобавок применен высокопористый сепаратор и внесены изменения в поверхностный пассивирующий слой (так называемый SEI, solid electrolyte interphase), который предотвращает дальнейшее разложение электролита, стабилизирует поверхность электрода и положительно влияет на срок службы аккумулятора. Ячейки в Shenxing скомпонованы по схеме CTP 3.0 (cell-to-pack). Таким образом достигается высокая заполняемость блока (например, у Qilin она составляет 72%), хотя размеры остаются прежними.